Técnico vê Erik pronto e avisa: “Só precisa do aval do torcedor”

O atacante Erik chegou ao Palmeiras em 2016, após boa passagem pelo Goiás, onde foi revelado. O jovem gerou grandes expectativas, mas não conseguiu render o esperado, sendo reserva do Verdão na maior parte do tempo.

O técnico Cuca, porém, segue confiante em relação ao potencial do atleta de 22 anos, principalmente após o jogo-treino contra o São Caetano, no qual Erik marcou os três gols da vitória alviverde por 3 a 2.

“Vocês viram ele fazer três gols contra o São Caetano. Ele está pronto, só precisa do aval do torcedor. Eu penso nele com bons olhos, carinho, porque é uma boa pessoa e um bom jogador”, enfatizou o comandante, em entrevista coletiva nesta sexta.

Cuca relembrou alguns bons momentos do atacante em 2016, durante a campanha vencedora do Verdão no Campeonato Brasileiro. “O Erik já fez alguns bons jogos com a gente ano passado, gol da vitória contra o Internacional (1 a 0 Palmeiras em jogo no Beira-Rio), uma partida que ele entrou bem contra o Sport”, enumerou.

Apesar de elogiar o ex-jogador do Goiás, o treinador não deve utilizá-lo como titular neste domingo, contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com Keno sendo dúvida, por questões físicas, a tendência é de Cuca escolha entre Róger Guedes, Dudu, Willian e Borja quem inicia no setor ofensivo.

Com 13 pontos, o Palmeiras tenta a terceira vitória seguida para embalar no Nacional. O duelo contra a Macaca será às 16 horas (de Brasília), no Moisés Lucarelli, estádio no qual a Ponte segue 100% no Campeonato Brasileiro.

*Especial para a Gazeta Esportiva