Sem Lucas Lima e Oliveira, Elano relaciona 23 para encarar o Furacão

O técnico interino Elano convocou 23 atletas para a partida entre o Santos e o Atlético-PR, válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, que será disputada no domingo, às 19 horas, na Arena da Baixada. Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Zeca, vetados pelo departamento médico, seguem fora. Léo Cittadini e Rodrigão, também no DM, não viajam. Bruno Henrique, que cumpriu suspensão, está de volta.

O camisa 20 Emiliano Vecchio foi dispensado do treino de sábado e do jogo de domingo para resolver problemas familiares em Rosário, na Argentina. O atleta é aguardado para as atividades de segunda-feira. Ele viajou para sua terra natal na noite de sexta-feira. Léo Cittadini, por sua vez, se apresentou para o treino de sexta-feira com problemas estomacais e foi dispensado das atividades.

Já Rodrigão sofreu estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito e foi vetado pelo departamento médico santista para o confronto contra o Atlético-PR. Ele deve voltar a ficar à disposição após algumas rodadas. Lucas Lima está clinicamente curado da lesão no músculo posterior da coxa direita e voltou a treinar no campo com os demais atletas, mas foi vetado pelo DM para fazer fortalecimento muscular.

Zeca segue realizando os mesmos trabalhos que o camisa 10 e também está fora. Já Ricardo Oliveira ainda não está 100% recuperado da pancada sofrida no tornozelo esquerdo no primeiro tempo do clássico contra o Corinthians.

Luiz Felipe, já recuperado da cirurgia para reconstrução do ligamento colateral anterior do joelho direito e liberado pelo departamento médico para treinar no campo com os demais atletas, e assim recuperar suas condições físicas, sofreu lesão de grau 1 no músculo bíceps femoral da perna direita. Com isso ele retornou ao Cepraf para mais algumas semanas de tratamento.

Gustavo Henrique e Caju também seguem fora. O zagueiro está em fase final de recuperação de cirurgia para reconstrução do ligamento colateral anterior do joelho esquerdo. Já o lateral esquerdo, liberado para trabalho no campo com os demais jogadores, está curado da lesão subtotal do músculo reto femoral da coxa esquerda e busca melhor condição física para voltar a atuar.

Bruno Henrique volta ao time após cumprir suspensão automática na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo. Ele recebeu cartão vermelho direto no clássico contra o Corinthians, disputado no dia 3 de junho. Os demais atletas não foram convocados por decisão da comissão técnica.

Veja abaixo a lista com os 23 atletas convocados:

Goleiros – Vanderlei e Vladimir

Zagueiros – Cleber Reis, David Braz e Lucas Veríssimo

Laterais – Daniel Guedes, Matheus Ribeiro e Victor Ferraz

Meio-campistas – Alison, Jean Mota, Leandro Donizete, Matheus Oliveira, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri

Atacantes – Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández