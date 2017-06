Sem Guerra, Dudu, Mina e Borja, Cuca quebra cabeça para achar substitutos

A fase do Palmeiras é complicada e o técnico Cuca ainda terá que lidar com desfalques importantes para as próximas partidas. Ainda buscando o esquema de jogo ideal desde que voltou ao Palmeiras, o treinador perderá atletas por contusão e convocação. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade para outros atletas ganharem espaço, como o atacante Keno.

Os colombianos Borja e Mina, além do venezuelano Guerra, serão baixas nos próximos três jogos do Palmeiras, contra Coritiba (F), Fluminense (C) e Santos (F), por conta de convocações para suas respectivas seleções, que disputam as Eliminatórias para a Copa do Mudo de 2018. Cuca lamentou as ausências, mas afirmou que enfia na força de seu elenco.

“Teremos baixas porque o Brasil é o único lugar que não tem Data Fifa, os campeonatos não param. Quem tem jogador selecionável acaba punido. Vamos ser punidos com três perdas. Agora é confiar na força do grupo e vencer em Curitiba”, afirmou o treinador.

Para o duelo contra o Coritiba, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, além do trio estrangeiro, o capitão Dudu, que tem dores no músculo adutor e já não atuou contra o Atlético-MG, pode ser desfalque novamente. Contra o Galo, Keno foi a opção de Cuca para a vaga do camisa 7, e se destacou como melhor em campo, o que o credenciou para ser titular.

“O Keno foi o principal jogador da equipe, uma pena ter saído no segundo tempo. A tarde era dele. Infelizmente, precisei substituí-lo por câimbras. Penso no time hoje, e hoje ele é titular. Estamos satisfeitos com o Keno, que pode jogar em algumas posições, assim como Dudu. Quando o jogador é bom, a gente sempre acha lugar”, disse o comandante.

Se Keno já está garantido no time, as outras vagas seguem sem um nome certo. Raphael Veiga e Hyoran brigam por posição no meio-campo, enquanto Juninho e Antônio Carlos disputam para atuar ao lado de Edu Dracena. No lugar de Borja, Willian é o substituto natural.

Além do empate neste domingo, em seu retorno ao Palmeiras, Cuca soma três vitórias e três derrotas. Após dois triunfos consecutivos contra Vasco e Internacional, o Verdão conseguiu apenas um resultado positivo (contra o Atlético Tucumán-ARG, pela Copa Libertadores). Já são três partidas sem vitória.