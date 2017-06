São Paulo volta aos treinos e pode ter novidades contra o Sport

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, após a derrota por 3 a 2 no clássico contra o Corinthians, em Itaquera. Como de costume, os atletas titulares na partida não foram a campo e apenas parte do elenco trabalhou com o técnico Rogério Ceni no gramado do CT da Barra Funda.

Os jogadores que começaram o duelo contra o rival fizeram apenas atividades de recuperação física. Eles deram voltas leves nos campos do centro de treinamento são-paulino e realizaram trabalhos na parte interna. Apenas o zagueiro Lucão apareceu para a atividade no gramado.

Em campo, Ceni contou com poucos atletas. Porém, entre eles, estavam dois nomes que vinham contundidos e devem retornar diante do Sport, na próxima quarta-feira. Araruna e Wesley treinaram normalmente com bola, e devem viajar ao Recife para serem opções, principalmente considerando o número considerável de ausências.

Rodrigo Caio e Cueva, defendendo as seleções Brasileira e peruana, não jogam. Outros atletas que não atuaram em Itaquera por conta de questões físicas, como o volante Thiago Mendes e o atacante Maicosuel, são dúvidas, e terão a presença definida nesta terça-feira, no último trabalho antes da viagem ao Nordeste.

Rogério comandou trabalhos em campo reduzido, dividindo os atletas em duas equipes, forçando jogadas de dois contra um com a bola. Posteriormente, o comandante participou ativamente do treino, cruzando bolas para os atletas, que deveriam dominar e finalizar, ou arrematar de primeira, de cabeça.

Ao fim da atividade, os jogadores de linha deixaram o gramado e apenas os arqueiros Lucas Perri e Lucas, do sub-20, permaneceram em campo. Os arqueiros Sidão e Denis não participaram e também permaneceram no Reffis, cuidando da parte física.

O Tricolor volta a treinar na manhã desta terça-feira, encerrando a preparação para mais um desafio no Campeonato Brasileiro. Ceni deve definir a equipe e revelar quais dos atletas que ficaram fora do clássico retornam. A ida ao Recife acontece à tarde.

Com nove pontos, o São Paulo inicia a sétima jornada no meio da tabela do Nacional, e a busca é pelo primeiro resultado positivo fora de casa. Até o momento, são três derrotas, para Cruzeiro, Ponte Preta e Corinthians.

*Especial para a Gazeta Esportiva