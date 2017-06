Rogério Ceni pede e Brenner, jovem revelação da base, treina no Tricolor

A principal novidade do treino do São Paulo nesta segunda-feira foi a presença de um rosto novo entre os comandados do técnico Rogério Ceni. Jovem revelação da base tricolor, o atacante Brenner trabalhou com o time profissional.

O jogador de apenas 16 anos é uma das mais novas joias do CT de Cotia, e já vem sendo observado pelo técnico Rogério Ceni. E foi depois de um pedido do comandante Tricolor que o jovem Brenner teve seu primeiro contato com o time principal.

Nesta segunda, Brenner foi utilizado para completar o treino do São Paulo, já que os titulares na derrota para o Atlético Mineiro, no último domingo, realizaram trabalho de recuperação física, e apenas os atletas que atuaram menos de 45 minutos trabalharam com bola.

O jogador treinou com a categoria Sub-17 no início da manhã e à tarde foi utilizado pela comissão técnica no time profissional. Calçando chuteiras azuis, o jogador chegou a arrancar suspiros de quem acompanhava o treino em uma jogada de habilidade e força física. O rápido atacante deu um belo drible em Wesley, passou pela marcação de Douglas após imprimir velocidade e finalizou firme, mas viu o goleiro Lucas Perri defender.

Jogador da base tricolor, Brenner vem chamando a atenção pelo alto número de gols marcados. Atualmente o jovem disputa o Campeonato Paulista Sub-17 e tem impressionantes 28 gols em 11 jogos. A média do atacante são-paulino é superior a de Gabriel Jesus. Em 2014, vestindo a camisa do Palmeiras, Jesus anotou 37 gols em 22 jogos e instaurou o novo recorde da competição.

* Especial para a Gazeta Esportiva