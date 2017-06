Renato Gaúcho defende Marcelo Grohe: “Não acredito que foi falha”

Em partida equilibrada, o Grêmio foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, na Arena, e perdeu a primeira atuando em casa em 2017. Com o resultado, o Timão segue líder e invicto na competição.

O Tricolor Gaúcho ainda teve com Luan, no final da partida, a chance de empatar o confronto em uma penalidade máxima, mas parou nas mãos do goleiro Cássio. O jogador assumiu a falha. “Eu que errei. Foi mais erro meu. A gente fez um grande jogo. A gente merecia a vitória pelo volume de jogo”, avaliou o atleta ao sair de campo. Os números de Luan cobrando pênaltis assustam, em seis oportunidades este ano, o jogador converteu apenas três.

Em coletiva, o técnico Renato Portaluppi elogiou a equipe adversária e ressaltou que o Grêmio não vai vencer todas as partidas.. “O Corinthians é uma equipe que se defende muito bem. Foi um jogo de poucas oportunidades pela maneira estática que o Corinthians joga. Eles trabalham muito no erro do adversário e procuram se aproveitar disso. Nós erramos e sofremos com o gol. Não foi o nosso dia, mas é aquilo que eu falo, muita coisa pela frente. Mais cedo ou mais tarde nós iríamos tropeçar, infelizmente foi hoje diante de um adversário que estava brigando pela primeira posição com a gente”, destacou.

A partida estava equilibrada até o gol do Corinthians, em um chute de fora da área, que passou entre as pernas do goleiro Marcelo Grohe e tirou a tranquilidade do grupo gremista de criar. O comandante do Tricolor saiu em defesa do arqueiro e rechaçou que não houve falha. “Não vem tendo queda. O jogador do Corinthians chutou praticamente cara-a-cara com ele. A bola passou no meio das pernas, mas não acredito que tenha sido uma falha. São coisas que acontece. Ele nos ajuda muito e vai continuar nos ajudando”, afirmou.

Com uma sequência de duelos importantes e com pouca folga no calendário, o treinador adiantou que vai utilizar time reserva no próximo confronto pelo Brasileirão. “Quarta-feira joga o time principal e no sábado descansa, pois temos Libertadores na próxima terça-feira e ninguém aguenta. Não gostaria de poupar, eu sou obrigado porque daqui a pouco tá todo mundo no Departamento Médico. O desgaste é muito grande. A cada três dias a gente joga. Os jogadores são seres humanos”, revelou.

Nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Grêmio encara o Atlético-PR, na Arena, pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. No sábado, às 16h (de Brasília), o time viaja para São Paulo, onde joga contra o Palmeiras, no Pacaembu, pela 11ª rodada da Série A. Na terça-feira, dia 04 de julho, às 19h15 (de Brasília), o Tricolor Gaúcho enfrenta o Godoy Cruz-ARG, no Estádio Mundialista Mendoza, na Argentina.