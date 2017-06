Prass descarta aposentadoria e não está negociando com o Verdão

Fernando Prass não irá se aposentar, quer continuar no Palmeiras, mas não tem negociação em andamento com o Verdão. Nesta terça-feira, o goleiro concedeu entrevista coletiva na Academia de Futebol e falou sobre sua situação contratual, que se encerra ao final deste ano, permitindo que o camisa 1 já assine um pré-contrato com qualquer outra equipe.

“Não penso em aposentadoria. Acho que no futebol você para por dois motivos: O primeiro é o físico, que pode não te deixar mais jogar, e isso eu tenho muito ainda, não sou nem eu que digo, mas os testes que a gente faz aqui. E o segundo fator é a cabeça, já que você pode não estar motivado, não ter força de vontade para vir treinar todos os dias. Mas isso eu também tenho, venho trabalhar com prazer. Não me vejo, sinceramente, em um prazo de um, dois anos, parando de jogar”, afirmou o goleiro, antes de negar qualquer contato com a diretoria pela renovação de seu contrato.

“Ainda não foi conversado nada. Não tocamos no assunto, ninguém me procurou ou veio falar comigo, e eu não falei com ninguém”, completou.

Deixando claro que pretende seguir no Palmeiras, Prass preferiu não escancarar o incômodo por ainda não ter sido procurado pela diretora alviverde para negociar sua renovação. Mesmo assim, o goleiro de 38 anos se mostrou desconfortável com o assunto, e deixou seu futuro nas mãos de seus empresários.

“Eu tenho bastante tempo de futebol, mais de 20 anos como profissional. Todo jogador, sendo ele novo ou mais velho, prefere ter um contrato mais longo, uma situação definida, mas as coisas no futebol não andam sempre da mesma maneira, ou da maneira que você deseja. Eu estou bem tranquilo. Sei como as coisas acontecem no futebol, sei como funcionam. Por isso que hoje tenho pessoas que cuidam disso para mim e a única preocupação que tenho é jogar em alto nível”.

Por fim, o goleiro falou sobre a má fase que viveu na meta palmeirense. O ídolo falhou nas derrotas contra São Paulo, Internacional e Coritiba, mas se redimiu no último sábado, quando salvou o Verdão no triunfo sobre o Fluminense, por 3 a 1, no estádio Palestra Itália.

“Como sempre falei, todo jogador vai errar, o goleiro vai falhar, só que algumas situações têm de ser analisadas. Erros acontecem em todas as partidas. Uns resultam em gols, outros não. Quando o time perde, geram mais repercussão. É natural que em um momento em que uma equipe como o Palmeiras, acostumada a vencer e que ficou em uma sequência de quatro jogos sem vitória, haja pressão. Durante 38 rodadas, todas as equipes vão oscilar. Quem passar menos por isso será o campeão. Temos que trabalhar para que a oscilação dure o menor tempo possível”, finalizou.