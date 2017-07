Petros contesta falta que resultou em gol e prega pés no chão

Petros precisou apenas de uma semana de treinamento para convencer Rogério Ceni de que deveria ser titular contra o Flamengo. Estreando com uma derrota que joga o time para a zona de rebaixamento do Brasileirão, o volante admitiu que a equipe precisa evoluir, entretanto, procurou elevar a autoestima de seus companheiros após o revés por 2 a 0.

Petros teve uma atuação regular no duelo deste domingo na Ilha do Urubu. Evidentemente que o pouco entrosamento que possui com os novos companheiros teve influência sem seu desempenho, mas o volante, que chega ao Morumbi em maio a um clima bastante pesado, já foca na sequência.

“Dá para melhorar. [O São Paulo] é uma equipe de qualidade. Jogo difícil hoje, na minha opinião, no primeiro gol, não foi falta. Não entendemos o critério, para mim [o Leandro Pereira Vuaden] é um dos melhores árbitros, roubei a bola do Guerrero e ele marcou falta”, disse Petros ao canal Premiere.

Regularizado na última sexta-feira, Petros era dúvida para a partida deste domingo pelo fato de o volante estar de férias – a temporada europeia acabou em junho. Sem Thiago Mendes, negociado com o Lille-FRA, o técnico Rogério Ceni não teve escolha e acabou optando por acionar o novo reforço de titular contra o Flamengo.

Com apenas uma semana de trabalho junto aos seus novos companheiros, Petros garante que já teve tempo suficiente para saber que o seu novo time, mesmo em meio a críticas, tem qualidade incompatível com a situação em que se encontra.

“O elenco tem muita qualidade, pude observar nessa primeira semana minha. Precisamos colocar os pés no chão, trabalhar muito. Precisamos ter a humildade de saber que precisamos melhorar e é isso que vai acontecer”, completou o novo camisa 6 são-paulino.