Paulo Roberto é confirmado na vaga de Gabriel em jogo decisivo

O Corinthians contará com Paulo Roberto como titular no jogo decisivo contra o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre. Logo após a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, como é do seu feitio, o técnico Fábio Carille abriu mão do mistério e confirmou a entrada do volante no lugar de Gabriel, suspenso, na partida que valerá a liderança do Campeonato Brasileiro.

“Vai jogar o Paulo Roberto”, disse Carille, sem rodeios. Nesta quinta-feira, em Itaquera, Gabriel levou um cartão amarelo que já o excluiria da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, em Porto Alegre. Depois, foi punido com o vermelho após uma contestável falta sobre Vinícius.

“O que aconteceu contra o Palmeiras foi absurdo, mas a arbitragem também errou hoje”, chiou Gabriel, lembrando a sua primeira expulsão pelo Corinthians, quando foi confundido com o companheiro Maycon diante de sua ex-equipe (aquele cartão vermelho acabou retirado).

“Hoje, depois de receber o cartão amarelo, o Gabriel deu um carrinho que não deveria ter dado. Mas, no lance do vermelho, ele pegou a bola”, concordou Carille.

O técnico, no entanto, não tem tempo para lamentações. A sua missão agora é dar confiança para Paulo Roberto, que foi improvisado como lateral direito enquanto Fagner esteve na Seleção Brasileiro e já substituiu Gabriel em um compromisso importante – a final do Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta.

“Ele já havia jogado muito no primeiro jogo daquela final, em Campinas. O Paulo Roberto é um excelente jogador, que conheço desde 2010, quando jogou o Brasileirão pelo Guarani. Sem nunca ter atuado como lateral, foi muito bem na posição recentemente”, apoiou Fábio Carille.