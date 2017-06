Site coloca Arana no Leverkusen, mas Corinthians nega propostas

O site do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, respeitado no mercado de transferências da Europa, noticiou nesta quinta-feira que o Bayer Leverkusen já tem tudo certo com o lateral esquerdo Guilherme Arana, do Corinthians. De acordo com a publicação, o jovem de 20 anos acertaria tudo nesta sexta e jogaria a próxima temporada pelos alemães, mas, no que depender do Timão, isso está longe de acontecer. Todas as pessoas da diretoria ouvidas pela Gazeta Esportiva negam a existência de qualquer procura pelo jogador.

Titular da lateral esquerda desde o início do ano, com a negociação de Uendel para o Internacional, Arana assinou recentemente uma extensão do seu contrato até o final de 2021, elevando sua multa rescisória e dando mais segurança ao clube para lidar com ofertas estrangeiras.

O jogador, que esteve com o elenco na Colômbia para a disputa da partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, contra o Patriotas-COL, ficou no banco de reservas e deve treinar normalmente na sexta-feira, no CT Joaquim Grava. No embate de quarta, Moisés entrou na sua vaga e não teve boa apresentação.

Recentemente, o Timão recebeu uma oferta oficial do Bordeaux-FRA pelo atleta, mas nem quis abrir conversas por considerar o valor inicial muito baixo. Com apenas 40% dos direitos econômicos do jogador, é difícil que uma venda seja rentável ao clube, em dificuldade financeira, a não ser que ultrapasse a casa da dezena de milhões de euros.

O interesse dos alemães em Arana chama a atenção por se tratar de um time que já tem uma promessa brasileira da posição, o lateral Wendell, revelado pelo Grêmio. Aos 24 anos, o atleta está há três temporadas no clube e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite para as partidas contra Bolívia e Venezuela, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.