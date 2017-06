Milton Mendes é denunciado por orientar Vasco contra o Corinthians

O técnico Milton Mendes foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta de sua participação na partida contra o Corinthians, no dia 7 de junho, pelo Campeonato Brasileiro. Ele cumpria suspensão automática e não poderia dar orientações aos atletas.

O comandante foi denunciado nos artigos 191, inciso II (deixar de cumprir a automática) e 258 (conduta contrária à disciplina e ética desportiva). As possíveis punições são multa de R$ 100 mil e suspensão de um a seis jogos.

Milton foi expulso na quarta rodada, contra o Grêmio, e por isso estava impedido de atuar contra o Corinthians, com o auxiliar Ednelson Silva ficando encarregado de ficar à beira do gramado.

Porém, câmeras flagraram Mendes dando instruções para sua comissão técnica contra os paulistas. Para piorar a situação do técnico, o volante Jean, após a partida, confirmou que os atletas receberam orientações do técnico.

Além do treinador, o próprio Vasco entrou na mira do STJD, também por problemas contra o Corinthians. Após o fim da partida, vencida pelos paulistas por 5 a 2, houve confusão nas arquibancadas de São Januário.

Com isso, o Cruzmaltino foi denunciado no artigo 213, inciso I, por não prevenir e reprimir as desordens de torcedores. As possíveis penas são multa entre R$ 100 e R$ 100 mil e perda de até dez mandos de campo.