Maicon rebate imprensa turca e garante estar feliz no São Paulo

O zagueiro Maicon teve seu nome vinculado a uma possível transferência para o futebol turco, mas precisamente ao Galatasaray. O site Star, inclusive, publicou uma frase, supostamente dita pelo defensor, na qual o camisa 27 afirma que desejava retornar à Europa. O atleta, porém, negou veementemente ser o autor da fala.

“Comunicamos que todas as notas publicadas hoje pela imprensa, dizendo que estou insatisfeito com o São Paulo Futebol Clube, não passam de uma grande mentira! Não falei com nenhum veículo de comunicação e jamais falaria isso ou algo do gênero! Estou muito satisfeito com o clube no qual visto a camisa”, escreveu Maicon, em suas redes sociais.

O defensor foi titular no clássico do último domingo, contra o Corinthians, em derrota do Tricolor por 3 a 2. Ele, inclusive, falhou no lance do segundo gol, errando passe que deu origem ao contra-ataque que levou ao tento.

“Eu vejo todos trabalhando forte para ajudar. Sei que eles querem ajustar o mais rápido possível. Eu já passei por momentos difíceis, sei como é a cobrança”, afirmou o atacante Gilberto, na coletiva desta segunda-feira, defendendo o companheiro de equipe.

Maicon chegou ao São Paulo no início de 2016, por empréstimo junto ao Porto. O camisa 27 agradou a diretoria e a torcida e, assim, acabou sendo contratado em definitivo pelo clube, que acertou vínculo até 2020 com o atleta.

Titular de Rogério Ceni neste início de Brasileiro, o zagueiro se prepara junto com o restante do elenco para o duelo contra o Sport, nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, às 19h30 (de Brasília).

Com nove pontos, todos conquistados no Morumbi, em vitórias sobre Avaí, Palmeiras e Vitória, os paulistas buscam somar pela primeira vez longe de casa. Até o momento, derrotas para Cruzeiro, Ponte Preta e Corinthians.