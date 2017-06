Luiz Araújo se despede da torcida são-paulina: “Foi um sonho realizado”

Depois do Lille oficializar a contratação de Luiz Araújo, no início desta quarta, foi a vez do jovem sacramentar sua ida à França. Em seu Instagram oficial, o jogador se despediu da torcida do São Paulo e afirmou ter realizado um sonho ao vestir a camisa tricolor.

“Dei 100% da minha garra e do meu suor para honrar o manto tricolor. Vestir essa camisa é e sempre foi, pra mim, um motivo de orgulho, um sonho realizado”, escreveu.

Luiz Araújo já se despediu dos companheiros de São Paulo e dos torcedores. O jogador se apresenta ao Lille, da França, nesta sexta-feira para realizar exames médicos e ser devidamente apresentado.



Pela venda do jogador prata da casa, o São Paulo receberá cera de R$ 29 milhões por 80% dos direitos de Luiz Araújo. O Mirassol, clube do interior de São Paulo pelo qual o atacante atuou ainda nas categorias de base, receberá o restante.

Revelado pelo Tricolor, Luiz Araújo subiu para o time principal em 2016. Pelo clube do Morumbi, o jovem atacante realizou 51 partidas e marcou nove gols. O jogador de 21 anos teve destaque neste ano, quando atuou em mais partidas e chegou a ser titular da equipe, ao lado do experiente Lucas Pratto.

Confira na íntegra a mensagem de Luiz Araújo:

Torcida Tricolor,

O mundo do futebol faz com que as oportunidades apareçam e precisamos fazer escolhas difíceis.

A de deixar o Tricolor, foi a mais difícil.

Foram quatro anos, com muitos títulos na base e 51 jogos pela equipe profissional. Posso garantir que sempre dei 100% da minha garra e do meu suor para honrar o manto tricolor.

Vestir essa camisa é e sempre foi, pra mim, um motivo de orgulho, um sonho realizado.

Quero agradecer o carinho que sempre tiveram comigo. As mensagens nas redes sociais, os pedidos para que eu estivesse jogando e claro, os gritos por meu nome nas arquibancadas do Morumbi. Acredite, cada “Lu-iz Arauuujo” me fez querer ser ainda melhor. Ainda maior. Espero um dia voltar e ouvir novamente este grito.

Obrigado e até logo!