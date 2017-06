Lucas Lima elogia Aranha e cita semi do Paulista: “Vieram com 11 atrás”

No dia 10 de abril, o Santos não teve uma boa apresentação contra a Ponte Preta, no Pacaembu, mas conseguiu a vitória por 1 a 0 e só foi eliminado do Campeonato Paulista nos pênaltis. Neste sábado, no mesmo Paulo Machado de Carvalho, o Peixe pressionou e perdeu diversas oportunidades, porém, saiu do gramado com um 0 a 0 amargo no placar, em confronto válido pela oitava rodada do Brasileirão.

O meia Lucas Lima, principal jogador santista nos 90 minutos, citou a retranca da Macaca, elogiou o goleiro Aranha e ainda aproveitou para relembrar o duelo entre os dois times no Paulistão.

“Tivemos algumas chances e pecamos nas finalizações também. Nosso time está evoluindo. A pegada é essa. Já o time deles veio com os 11 aqui atrás, para jogar no nosso erro. Na semifinal foi assim e criamos pouco. Hoje criamos mais, mas não fizemos. O Aranha estava em uma noite feliz e conseguiu salvar”, disse o camisa 10 na saída do gramado.

Lucas Lima, inclusive, fez seu apenas seu segundo jogo desde o retorno aos gramados após sofrer com um estiramento. Apagado no clássico contra o Palmeiras, na última quarta, na Vila, o meia comemorou a boa atuação diante da Ponte.

“Hoje me senti bem melhor. Lógico que com um pouco de cansaço. Creio que venho fazendo boas partidas. Já dei muitas assistências no ano. É daí para mais. Ainda falta ritmo de jogo, mas eu vou buscar melhorar isso”, concluiu o atleta santista.