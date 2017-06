Lesão de Felipe Melo aumenta pressa do Palmeiras para contratar volante

É comum ouvir de imprensa e torcida que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. No entanto, com a lesão de Felipe Melo, o técnico Cuca conta com apenas dois volante em seu elenco: Thiago Santos e Tchê Tchê.

Felipe Melo sofreu uma fratura na mão esquerda e uma lesão no posterior da coxa direita, o que o deixará afastado dos gramados por até seis semanas. No total, poderiam ser até 15 partidas do Verdão perdidas pelo jogador.

Além do camisa 30, o Alviverde tem mais dois atletas da posição no departamento médico. Arouca e Moisés se recuperam de cirurgia e devem levar pelo menos mais dois meses para voltarem a ficar à disposição de Cuca. Assim, além de Thiago Santos e Tchê Tchê, Cuca tem apenas a improvisação de Jean como opção para o meio-campo.

A falta de opções faz com que o Verdão corra na procura por um novo volante para seu elenco, e o principal alvo é o ex-corintiano Bruno Henrique, de 27 anos. O atleta pertence ao Palermo-ITA, que, a princípio, não pensava em negociar o brasileiro.

No entanto, com o rebaixamento do time italiano à segunda divisão, o jogador pode ser emprestado ao Palmeiras, que teria a opção de compra em definitivo. A janela de transferências para reforços vindos do exterior será aberta daqui a uma semana, na próxima terça-feira.

Outra posição que deve ser reforçada é o ataque. Cuca insiste que o Verdão precisa de um novo jogador para a função de centroavante, e solicita a Alexandre Mattos a contratação de um atleta que também possa atuar pelas laterais do campo, como era o caso de Gabriel Jesus, titular na campanha do título brasileiro de 2016.

A necessidade enxergada pelo treinador passa também pelo desempenho de Borja. O colombiano não tem agradado a comissão técnica com suas atuações, e Cuca sente falta de um maior envolvimento do atleta na marcação da equipe.

Assim, o nome da vez para o campo ofensivo é Richarlison, do Fluminense. O atacante de 20 anos chegou a pedir para não jogar no último sábado, contra o Palmeiras, justamente por conta da proposta do Verdão. Já na segunda-feira, publicou uma mensagem admitindo que ficou balançado com a oferta alviverde, que gira em torno de 11 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador.