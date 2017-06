Grêmio vira referência para Corinthians não “esquecer” o Bahia

O Grêmio desponta neste início do Campeonato Brasileiro como principal rival do Corinthians e torna o confronto entre as equipes, domingo, às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, talvez o mais esperado da competição até o momento. Porém, para não ficar pensando no embate e esquecer do Bahia, próximo rival alvinegro, nesta quinta, em Itaquera, os próprios gaúchos são referências do técnico Fábio Carille.

Preocupado em manter o elenco sempre pensando “jogo a jogo”, mantra adotado para evitar empolgação com a boa campanha inicial, o treinador ressaltou aos atletas a dificuldade encontrada pelos gremistas em vencer os baianos, há duas semanas. No duelo disputado na Arena do Grêmio, a vitória dos comandados de Renato Gaúcho se deu por 1 a 0, com o gol sendo marcado apenas aos 40 minutos da etapa final.

“Vamos assistir a equipe do Bahia, se posiciona bem, joga diferente fora, vai ser um jogo difícil. Vamos primeiro pensar neles para depois pensar no Grêmio”, afirmou o zagueiro Pablo, que reproduziu o discurso idealizado pelo comandante ao evitar comentar sobre o duelo do final de semana.

“Vamos fazer como sempre fizemos, jogo após jogo. Temos esse jogo na quinta que vai ter a mesma importância que o contra o Grêmio, porque são três pontos. Mas não dá para negar que, pela tabela, todo mundo quer assistir esse jogo contra o Grêmio porque são as equipes com mais pontos”, avaliou o defensor.

Para os corintianos, o fato de terem conquistado 20 pontos nas oito primeiras rodadas acaba colocando a equipe mais em evidência para os adversários, mas nada que mude a ordem de favoritos da competição. Pablo, por exemplo, assegurou que não se importa quando análises apontam times como Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG acima do Timão.

“Entre a gente temos a plena convicção de que podemos fazer coisas grandes no campeonato. Se formos olhar pelo elenco, vemos que os outros clubes investiram muito dinheiro, jogadores de qualidade. Eu até prefiro que seja assim, que não falem da gente, e a gente chegue a ser campeão”, concluiu.