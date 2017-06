Flamengo lamenta veto à Arena da Ilha e pede rigor com outros estádios

O Flamengo soltou nota oficial na noite desta quarta-feira, lamentando o fato de não poder, por enquanto, mandar suas partidas na Arena da Ilha do Governador. O time tentou levar o clássico contra o Botafogo para o local, mas não recebeu a permissão da Confederação Brasileira de Futebol.

De acordo com o texto, “o Flamengo fez o que esteve ao seu alcance para atender o prazo estabelecido pela CBF para a realização do jogo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A despeito de todo o esforço, isso não foi possível em função de questões burocráticas”.

Ainda que tenha garantido que vai respeitar a decisão da entidade que rege o futebol nacional, o Rubro-Negro pediu que “o mesmo rigor aplicado para a aprovação do estádio do Flamengo na Ilha seja regra geral nas instalações esportivas de outros eventos”.

Sem a Arena da Ilha, o Flamengo mandará o duelo contra o Bota na cidade de Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. O confronto acontece no próximo domingo, às 11 horas (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O acordo do Rubro-Negro com a Portuguesa-RJ prevê que o time da Gávea mande seus duelos no estádio pelos próximos anos. Em 2016, parceria semelhante foi feita entre o Botafogo e os donos do local, com o Alvinegro mandando boa parte dos jogos do Brasileiro no local.