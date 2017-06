Em clima junino antes do Majestoso, corintianos participam de arraial

Arraial do gigante 🤙🏻🤙🏻. #13 Uma publicação compartilhada por Guilherme Arana (@guiarana26) em Jun 9, 2017 às 10:07 PDT

Os jogadores do Corinthians trocaram o preto e branco pela camisa xadrez. Entrando no clima junino e mostrando a boa fase do elenco alvinegro, alguns nomes participaram de um arraial realizado na última sexta-feira, em Alphaville, dois dias antes do clássico contra o São Paulo.

Através das redes sociais, alguns atletas postaram fotos dos companheiros todos vestidos a caráter e aproveitando as comidas típicas. “Arraial do gigante”, publicou o lateral Guilherme Arana ao lado do colega de posição Moisés, do goleiro Cássio e do volante Marciel.

Arraial top 😂🙈👞🎊🎉 Uma publicação compartilhada por Vilson (@vilson88oficial) em Jun 9, 2017 às 8:15 PDT



Líder do Campeonato Brasileiro, o Timão vive grande momento e tem um grande desafio pela frente, neste domingo, quando recebe o rival Tricolor. O arraial foi uma maneira de os comandados de Fábio Carille relaxarem antes do Majestoso.

“Arraial top”, postou o zagueiro reserva Vilson.