Corinthians promete novo mosaico em clássico contra o São Paulo

O Corinthians voltará a decorar o setor leste do seu estádio com um mosaico (o conteúdo é mantido sob sigilo), que será formado minutos antes do clássico contra o São Paulo, no domingo. A promessa foi feita no Twitter oficial da arena de Itaquera.

Foi também em um jogo contra o São Paulo que o Corinthians exibiu o seu último mosaico em Itaquera. Antes de empatar com o rival por 1 a 1 em 23 de abril e avançar à final do Campeonato Paulista, os torcedores compuseram a mensagem “tu és orgulho”, verso do hino corintiano, nas arquibancadas.

Com a proibição de as torcidas organizadas acessarem o estádio com qualquer artefato (o gesto de acender sinalizadores diante do Santos, no sábado passado, foi repreendido com violência pela Polícia Militar, por exemplo), os corintianos têm dependido de ações do clube para inovar na festa na arena de Itaquera.

O São Paulo, que jamais conquistou um resultado positivo na casa corintiana na Zona Leste de São Paulo, também estava em campo quando o rival compôs outro mosaico marcante. Em 22 de novembro de 2015, o time dirigido por Tite viu o público formar a palavra “hexa” no setor leste, em referência à conquista do sexto título do Campeonato Brasileiro, comemorado com uma contundente goleada por 6 a 1.