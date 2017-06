Corinthians encerra preparação com conversa entre Carille e titulares

O Corinthians fez o último treino no CT Joaquim Grava antes de embarcar para Porto Alegre, onde encara o Grêmio, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Diferentemente do que costumar acontecer, o técnico Fábio Carille não contou com os titulares no treino que antecede a partida seguinte. Isso por conta do pouco tempo de descanso entre os duelos contra Bahia, na última quinta, e Grêmio, no domingo.

Os 11 que iniciarão o duelo no Sul fizeram apenas o aquecimento e ouviram o treinador sobre alguns ajustes. Depois, foram liberados e fizeram trabalhos de recuperação e fortalecimento muscular. A ausência foi o lateral Fagner, que nem para o papo com Carille apareceu. Ainda assim, ele não é problema para a partida.

Na conversa com o comandante, Camacho esteve presente na vaga do camisa 23, mas será opção no banco. Assim, o Timão entrará em campo com Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Paulo Roberto e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Sem os titulares, o treino prosseguiu sob o comando dos auxiliares Osmar Loss e Leandro da Silva, o Cuca. Os reservas do elenco corintiano trabalharam finalizações ao gol.

Sem Gabriel, expulso contra o Bahia, o técnico do Timão já confirmou o volante Paulo Roberto como titular na vaga do camisa 5. Ao todo, foram 22 atletas relacionados para a viagem ao Sul, sem novidades. O zagueiro Pedro Henrique e o meia Giovanni Augusto, poupados na atividade de sexta, foram confirmados.

Com 23 pontos, o Corinthians faz confronto direto contra o Tricolor Gaúcho, que tem 22 é o principal rival do Alvinegro na luta pela liderança nas rodadas iniciais da competição.

Confira os relacionados do Corinthians para a partida:

Goleiros: Cássio e Walter

Zagueiros: Pablo, Balbuena e Pedro Henrique

Laterais: Guilherme Arana, Fagner e Moisés

Volantes: Paulo Roberto, Maycon, Fellipe Bastos

Meias: Jadson, Rodriguinho, Pedrinho, Camacho, Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto

Atacantes: Jô, Romero, Clayson, Clayton e Kazim