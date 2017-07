Após alto e baixo, Corinthians tenta manter boa fase contra o Botafogo

Depois de uma semana com longas viagens, uma excelente performance na vitória contra o Grêmio, em Porto Alegre, e um jogo muito abaixo do apresentado na temporada no empate por 1 a 1 com o Patriotas-COL, pela Sul-Americana, o Corinthians volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), encarando o Botafogo, no estádio de Itaquera, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Líder da competição e agora quatro pontos à frente dos gremistas, que ocupam a segunda colocação, o Timão tenta retomar seu alto nível de atuação frente ao time carioca, dividido entre o Brasileiro, a Copa do Brasil e Taça Libertadores da América. Para isso, contará com alguns retornos de atletas ao time titular, poupados do embate pelo torneio sul-americano.

O volante Maycon, o meia Jadson e o atacante Jô, que nem se quer viajaram, juntam-se ao lateral esquerdo Guilherme Arana, que esteve no banco de reservas, e retornam aos 11 inicial. Com longas sequências de jogos quebradas, a expectativa é que os jogadores apresentem um bom condicionamento físico. “Conseguimos rodar bem e dar descanso a quem precisava”, avaliou o técnico Fábio Carille.

A outra mudança se dará por opção, com o paraguaio Ángel Romero, suspenso, dando lugar a Clayson pelo lado esquerdo. O reforço não pôde jogar na Sul-Americana por já ter atuado no torneio pela Ponte Preta. Já Rodriguinho, apesar de ter ficado apenas na academia na véspera do jogo, deve começar a partida. Mesmo assim, Marquinhos Gabriel está de sobreaviso.

Do outro lado, Jair Ventura, comandante do Botafogo, quer ver sua equipe atuando como em outras ocasiões em que conquistou o triunfo fora de casa. Os exemplos são o jogo contra o Atlético Nacional-COL, pela Libertadores, e o 2 a 0 sobre a Chapecoense há três rodadas.

‘O Botafogo sabe jogar como visitante e precisa fazer um jogo em alto nível para vencer o Corinthians, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Vamos enfrentar um desgaste muito grande, mas temos capacidade de fazer um bom jogo lá”, disse Jair.

A visão do comandante botafoguense é compartilhada pelos jogadores, que pregam, porém, a concentração como ponto fundamental para a soma dos três pontos longe do Rio de Janeiro.

“O Corinthians vai pressionar e nós teremos que ser eficientes na marcação e também na saída de bola para o ataque. Portanto, temos que manter o nível de concentração ao longo dos noventa minutos. Levamos gols no início dos jogos contra o Avaí e diante do Atlético Mineiro e isso foi decisivo para deixarmos o gramado com a derrota. Não podemos repetir esses erros”, alertou o goleiro Gatito Fernández.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X BOTAFOGO

Local: estádio de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 2 de julho de 2017, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo dos Santos (ambos do PR)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho (Marquinhos Gabriel) e Clayson; Jô

Técnico: Fábio Carille

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Víctor Luís; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Camilo; Rodrigo Pimpão e Roger

Técnico: Jair Ventura