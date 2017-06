Alessandro abre possibilidade de reintegrar Luciano ao elenco

O gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes, admitiu na tarde desta quinta-feira que pode reintegrar o atacante Luciano ao elenco nos próximos dias. Emprestado ao Leganés-ESP na metade do ano passado, o centroavante chegou a abrir negociações com Cruzeiro e Botafogo, mas não houve acerto até o momento. Com contrato válido até o final da temporada, ele pode ser uma opção para o técnico Fábio Carille no setor ofensivo.

“Temos até o final do mês uma prioridade para o Leganés contratar. Ele está de férias. Se o clube não fizer a aquisição, nós vamos trazer o atleta e conversar com o Carille sobre o aproveitamento dele no elenco”, disse o dirigente, em entrevista ao “GloboEsporte.com”, explicando os motivos que o levaram a essa conclusão.

“É importante que ele tenha uns dias para descansar. Vamos comentar com a comissão técnica para ver se ele será aproveitado ou não. O Botafogo fez uma consulta e outros clubes falarão. Não dá para descartar o aproveitamento dele, é um jovem de potencial”, avaliou o ex-lateral direito.

Contratado no começo de 2014, a pedido de Mano Menezes, Luciano foi importante na campanha do Campeonato Brasileiro de 2015. No momento em que Vagner Love não conseguia convencer a torcida, ele voltou da disputa do Pan-Americano de Toronto, foi titular em três jogos da campanha, marcando cinco gols. Depois, porém, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em duelo contra o Santos, pela Copa do Brasil, e passou seis meses parado.

Em 2016, recebeu algumas oportunidades do técnico Tite e ainda marcou um gol sob a batuta de Cristóvão Borges, contra o Santa Cruz, no Brasileiro. Pouco depois, porém, recebeu a proposta dos europeus e foi cedido. Agora, chegaria para ser uma opção para Jô na função de centroavante, competindo também com Kazim e o jovem Carlinhos.

Além de Luciano, a diretoria afirma estar acompanhando de perto o desempenho dos atletas emprestados a outros clubes. Na Série A, por exemplo, o volante Jean é titular do Vasco, o atacante Lucca é destaque da Ponte Preta e Mendoza busca seu espaço no Bahia. Yago, também para a Ponte Preta, Bruno Paulo, para o Santa Cruz, e Luidy, para o Figueirense, são outros dos nomes cedidos.

“Eles seguem no planejamento quando a gente toma a decisão de emprestar. Por que emprestamos? Porque imaginamos que eles não seriam titulares. Tem o Luidy, o Jean, que fez um gol na Chapecoense. Temos relatórios semanais de como eles estão indo. São atletas nossos. A primeira oportunidade de ter novos atletas é com esses atletas emprestados. O último deles foi o Mendoza”, concluiu.