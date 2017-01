Venezuela segura a Argentina e se classifica no Sul-Americano sub-20

A seleção do Uruguai não tomou conhecimento da Bolívia nesta sexta-feira pela quarta e última rodada da primeira fase do Sul-Americano sub-20. Os bolivianos também precisavam vencer para não ter de depender de ninguém, mas, com gols de Rogel, Bentancur e Amaram, a Celeste fez 3 a 0 e se garantiu também na liderança do Grupo B, com oito pontos. Com isso, a seleção da Bolívia teve de ficar no aguardo e na torcida pela Argentina no duelo contra a Venezuela. Uma vitória da Argentina colocaria os bolivianos entre os classificados. Mas, após muito sofrimento, o empate por 0 a 0 no estádio Olímpico de Ibarra persistiu até o fim e a Venezuela foi quem fez a festa.

Desta forma, a Argentino se garantiu no Hexagonal Final do Sul-Americano sub-20 na segunda colocação do Grupo B, com seis pontos, dois a menos que o Uruguai, enquanto a Venezuela conseguiu a terceira e última vaga, com os mesmos quatro pontos da Bolívia, porém, com um saldo de gols melhor. O Peru acabou na lanterna.

Vale lembrar que no Grupo A, a Seleção Brasileira, apesar de ter se classificado com antecedência, acabou ficando na terceira posição, atrás de Colômbia e dos donos da casa, a equipe do Equador. Os três marcaram sete pontos, mas o saldo de gols definiu a ordem na tabela. Paraguai e Chile deram adeus ao torneio.

Agora, as seis seleções classificadas se enfrentam no Hexagonal Final. Apenas as quatro melhores vão ao Mundial da categoria, que será disputado entre 20 de maio e 11 de junho, na Coreia do Sul.