Uruguai passeia contra a Colômbia e assegura vaga no Mundial sub-20

O Uruguai voltou a mostrar porque é o melhor time do Sul-Americano sub-20. Após derrotar o Brasil nos minutos finais, a equipe celeste foi muito superior à Colômbia na noite deste domingo, no estádio Atahualpa, em Quito, disparou 3 a 0 e assegurou sua vaga no Mundial da categoria, que será disputado entre maio e junho, na Coreia do Sul.

Mesmo com nove pontos conquistados e ainda à espera de um jogo final na terceira rodada do hexagonal, os charruas não podem mais ser alcançados por duas equipes. Dessa forma, certamente estarão no grupo dos quatro primeiros, o que basta para ocupar um dos postos reservados à América do Sul para o torneio.

O show uruguaio começou aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Facundo Waller recebeu na entrada da área e, mesmo errando o chute, conseguiu encobrir o goleiro adversário. Depois, aos 20 da etapa final, Schiapacasse recebeu de Cannobio, tirou do goleiro e ampliou a vantagem.

A vitória ficou ainda mais perto quando Harold Balanta perdeu a cabeça e fez falta dura em De la Cruz, sendo expulso de forma direta pelo árbitro. Com mais espaço, o Uruguai selou o seu triunfo quando o mesmo De la Cruz sofreu falta por trás de outro Balanta, o Kevin, e o juiz marcou pênalti. Ele bateu no canto esquerdo, a bola bateu na trave, nas costas de Arias e entrou.

Além da vaga no Mundial, os uruguaios têm grandes chances de ficar com o título da competição. Com nove pontos conquistados, hoje só poderia ser alcançado caso perdesse seus dois próximos compromissos e Argentina, Venezuela ou Brasil tivessem uma campanha perfeita daqui para frente.

Na próxima rodada, a Celeste encara justamente os venezuelanos, às 21h15 (de Brasília) da quarta-feira, no mesmo estádio Atahualpa. Pouco antes, às 19h, os colombianos encaram o Equador.