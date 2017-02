Goleiro da Seleção sub-20 se desculpa após xingar imprensa

O goleiro reserva da Seleção Brasileira sub-20 Caíque, que disputou o Sul-Americano da categoria, pediu desculpas à equipe do SporTV nesta quarta-feira. O atleta xingou os profissionais que trabalhavam na transmissão do confronto entre Brasil e Colômbia, o último do hexagonal final do torneio.

“Sei que errei em ofender não só uma pessoa, mas duas, três, e sim vários profissionais, vários pais de família que se sentiram abalados com a situação de ter xingado. Estou aqui arrependido, peço desculpas a todos os integrantes do SporTV pelo fato de estar com a cabeça quente”, disse o jogador de 19 anos em entrevista à Itapoan FM.

Após o empate em 0 a 0 contra os colombianos, resultado que acabou deixando a Seleção Brasileira de fora do Mundial sub-20, Caíque saiu de campo muito irritado e descontou na equipe de reportagem. “Bando de filho da p…, só querem cornetar. Vai tomar no c…”, disse na ocasião.

Caíque reconheceu a atitude inapropriada, mas crê que aprendeu com toda a situação. “Que isso sirva de lição para mim. Da mesma forma que recebo elogios, tenho que saber receber críticas. Sou um garoto ainda, jovem e não sei controlar isso. É um defeito que tenho, essa explosão”.

O Brasil encerrou o hexagonal final do Sul-Americano sub-20 com uma vitória, três empates e uma derrota. A campanha no último estágio da competição fez com que o time verde e amarelo terminasse fora da zona classificatória para o Mundial, que será disputado na Coreia do Sul. O Uruguai terminou na primeira colocação, seguido de Equador, Venezuela e Argentina, todos classificados.