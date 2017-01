Brasil joga 65 minutos com um a mais, mas só empata com o Chile

Depois de vencer o Equador em uma partida sofrível na estreia do Sul-Americano Sub-20, a Seleção Brasileira voltou a repetir uma atuação ruim na noite desta sexta-feira. Mas, dessa vez, não encontrou o gol salvador e acabou ficando no 0 a 0 com o Chile mesmo com a vantagem de ter um jogador a mais por cerca de 65 minutos, já que Vargas, o camisa 10 chileno, foi expulso logo aos 30 do primeiro tempo. Pelo menos o Brasil segue em situação confortável no Grupo A da competição, com quatro pontos. O Chile, que fez apenas sua estreia, fica com um ponto.

Assim como em seu primeiro desafio, os jogadores brasileiros voltaram a sofrer com as péssimas condições do gramado. Mesmo assim, o campo de jogo não pode levar toda a culpa pela atuação fraca da Seleção de Rogério Micale em toda a primeira etapa. O Chile, que também não fez grandes coisas, conseguiu ser melhor e levar perigo ao goleiro Caíque.

As coisas mudaram aos 30 minutos, quando Vargas entrou de sola no atacante Lucas Paquetá. A cena foi feia e o árbitro não titubeou. Expulsou de cara o camisa 10 chileno, que sequer questionou a decisão e ainda deixou o jogo se desculpando.

O Brasil até cresceu com um jogador a mais e passou a ditar o ritmo do confronto. Em um lance de sorte, em que a bola desviou em David Neres, a Seleção Brasileira quase abriu o placar, não fosse a trave.

Na segunda etapa, como não podia ser diferente, a equipe do Chile se fechou e apostou nos contra-ataques para tentar surpreender. A pressão brasileira pelo gol da vitória foi forte e intensa, mas desorganizada e ineficaz frente a tantos erros de passes e na hora das finalizações. Mais uma vez, o gramado levou sua parcela de culpa.

Assim, após o apito final, os jogadores do Chile fizeram muita festa, e não é por menos, pois seguraram o maior favorito ao título com um jogador a menos durante a maior parte do jogo. Já aos brasileiros restaram lamentações e a certeza de que Rogério Micale terá de alterar a forma da equipe se apresentar se quiser chegar ao Hexagonal Final. Vale lembrar que os três primeiros de cada grupo se classificam. Depois, apenas as quatro melhores seleções conquistam vagas para o Mundial da categoria na Coreia do Sul.

Mais Grupo A

Logo após a partida da Seleção Brasileira, entraram em campo Equador e Colômbia. Aproximadamente 14 mil torcedores lotaram o estádio de Olímpico de Riobamba para assistir uma partida memorável dos jovens equatorianos. A Colômbia fez de tudo para estragar a festa dos donos da casa. Abriu o placar com Ceter logo aos sete minutos e ampliou com Obregón. Estupiñán diminuiu ainda no primeiro tempo e manteve o Equador vivo no jogo.

Na segunda etapa, Quintero e Cabezas viraram a partida para muita festa do público. Mas, Valencia empatou tudo novamente. O jogo foi intenso até o último minuto, quando Caicedo foi às redes e decretou a vitória do Equador por 4 a 3 em um duelo emocionante.

Assim, A seleção anfitriã assume a segunda posição no Grupo A com três pontos em dois jogos, logo atrás do Brasil, que tem um ponto a mais. Paraguai e Chile ficam com um ponto cada, mas ainda vão se enfrentar na rodada. Já a Colômbia complica seu plano de classificação após um empate e uma derrota.