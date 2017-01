Taça de Portugal testará árbitro de vídeo

Portugal voltará a ter jogos em que será utilizado o árbitro de vídeo, novidade que deu o que falar durante o Mundial de Clubes de 2016, que acabou com o Real Madrid como campeão. A Federação Portuguesa de Futebol informou, nesta sexta-feira, que dois jogos da Taça de Portugal servirão como teste.

Os jogos entre Estoril e Académica e entre Benfica e Leixões, ambas válidas pelas quartas de final da copa local, irão contar com essa novidade. Apesar do árbitro de vídeo estar no estádio, a tecnologia não será utilizada na partida, ou seja, qualquer erro que for detectado não será transmitido ao árbitro em campo.

Na atual temporada, essa tecnologia já havia sido utilizada na Supertaça Cândido Oliveira e nas partidas entre Real SC e Benfica e entre Vitória de Guimarães e Leixões, também pela Taça de Portugal.

Em junho de 2016, a International Board e a Fifa escolheram seis países para testar o árbitro de vídeo (VAR) nas suas competições. Além de Portugal, Alemanha, Holanda, Brasil, Estados Unidos e Austrália ganharam o direito de testar a tecnologia.