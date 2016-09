Sporting quer manter 100% no Português contra Moreirense

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

O Sporting recebe o Moreirense neste sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela quarta rodada do Campeonato Português, tentando manter os 100% de aproveitamento. O time lisboeta tem nove pontos e, em caso de triunfo, vai garantir terminar o fim de semana isolado na ponta da tabela de classificação.

Mesmo diante de um adversário de meio de tabela, com apenas quatro pontos ganhos, caso do Moreirense, Jorge Jesus, técnico do Sporting, tenta manter o foco no rival da vez, minimizando a busca pelos 100% de aproveitamento.

“O que posso dizer é que dificilmente vamos conseguir manter os cem poor cento de aproveitamento ao longo de toda a temporada e por isso mesmo tiro um pouco o peso disso em termos de importância. O que eu posso falar é que o jogo contra o Moreirense vai ser complicado justamente porque todos querem tirar o nosso selo. O Sporting, porém, é um grande clube, mira a conquista do título e, por isso mesmo, está acostumado a qualquer tipo de pressão”, disse Jesus.

Ainda no sábado o Porto, que tem seis pontos e também mira a parte de cima da tabela de classificação, recebe o Vitória de Guimarães no Estádio do Dragão, na Cidade do Porto. A tarefa dos anfitriões não será das mais tranquilas, pois a equipe de Guimarães também tem seis pontos e faz grande campanha.

No domingo a atração fica por conta Braga, que também mira as primeiras posições com seis pontos e recebe, no Estádio Municipal de Braga, o Boavista, que tem um ponto a menos. Também com seis pontos, o Vitória de Setúbal visita o modesto Chaves, que tem cinco pontos.

Abaixo todos os confrontos programados para este fim de semana, respeitando o horário de Brasília:

Sexta-feira

16h30 Arouca 1 x 2 Benfica

Sábado

12h Belenenses x Nacional

14h15 Sporting x Moreirense

16h30 Porto x Vitória de Guimarães

Domingo

7h45 Paços de Ferreira x Estoril

12h Marítimo x Rio Ave

14h Braga x Boavista

16h15 Chaves x Vitória de Setúbal

Segunda-feira

16h Feirense x Tondela

Recomendado para você