Sporting marca nos acréscimos e derrota o Belenenses; Braga vence

O Sporting conquistou uma vitória emocionante na noite desta quinta-feira. Diante do Belenenses, o time da capital Lisboa tentou durante mais de 90 minutos furar o bloqueio dos donos da casa, mas só conseguiu seu gol aos 50 minutos da etapa final, quando o holandês Bas Dost completou cruzamento da esquerda, feito por Campbell, e mandou entre as pernas do goleiro.

O tento saiu depois de o técnico Jorge Jesus mandou seu time todo ao ataque, tentando inclusive com o brasileiro Bruno César. Presente no banco de reservas, o ex-corintiano Elias não foi acionado. André, seu companheiro também no Alvinegro paulistano, nem sequer foi relacionado. Ao final da partida, alguns torcedores do Sporting invadiram o campo para comemorar com os atletas.

Apesar do triunfo, no entanto, os Leões não chegaram à terceira colocação devido à vitória do Braga, que chegou aos 32 pontos, dois a mais do que os alviverdes. Os gols do time bracarense foram marcados por André Pinto e Ricardo Ferreira, enquanto Ousmane Drame descontou para os visitantes.

A liderança segue com o Benfica, que derrotou o Rio Ave por 2 a 0 na quarta-feira e tem 38 pontos somados na ponta. Quatro atrás vem o Porto, que abriu a rodada na semana passada com uma vitória por 2 a 1 frente ao Marítimo.

Confira abaixo os resultados desta quinta:

Nacional 0 x 2 Boavista

Braga 2 x 1 Moreirense

Moreireirense 2 x 0 Pacos de Ferreira

Belenenses 0 x 1 Sporting CP

Chaves 1 x 0 Estoril