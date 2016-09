Porto supera o Vitória de Guimarães e encosta nos líderes do Português

O Porto venceu o Vitória de Guimarães por 3 a 0, no Estádio do Dragão, pela 4ª rodada do Campeonato Português. Após perder o clássico contra o Sporting, os dragões conseguiram se recuperar na competição e voltaram a encostar nos líderes.

Os donos da casa abriram o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio de Layun, Depoitre desviou na primeira trave e a bola sobrou livre para Marcano chutar para o gol.

Logo na voltar para o segundo tempo, o Porto ampliou a vantagem. Com um minuto no relógio, Otávio recebeu de André Silva na direita e soltou uma bomba, contando com desvio, para superar o goleiro. Dez minutos depois, para fechar o placar, após cruzamento de Layun, João Aurélio desviou para a própria meta e fez gol contra.

Com o triunfo, o Porto subiu para a terceira colocação com nove pontos, apenas um atrás do vice-líder Benfica. Os dragões, no entanto, ainda podem ser ultrapassados por Vitória de Setúbal e Braga, que ainda entrarão em campo nesta rodada. O Vitória de Guimarães ficou estacionado nos seis pontos e caiu para a sétima colocação.

Recomendado para você