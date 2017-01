Porto joga em casa tentando manter caça ao líder Benfica no Português

O Porto aproveitou o tropeço do Benfica na última rodada, e diminuiu a distância para a liderança do Campeonato Português. Agora, quatro pontos separam as equipes e o Dragão espera vencer o Rio Ave, em casa, neste sábado, às 14 horas (de Brasília), pela 18ª rodada da competição, para seguir a luta pelo título nacional.

Após período conturbado, com eliminação na Taça da Liga, o técnico Nuno Espírito Santo conseguiu acalmar os ânimos e trouxe motivação para o elenco, que reencontrou as vitórias.

“Estamos muito focados. Não vão nos tirar do nosso maior objetivo, que é a conquista do Campeonato Português. A chegada do Nuno nos fez perceber o que tínhamos que fazer”, disse o jovem meia Ruben Neves.

Ainda no sábado, o Sporting tenta voltar à zona de classificação à Liga dos Campeões, visitando o Marítimo, às 16h15 (de Brasília). Com 34 pontos, os Leões estão dois atrás do Braga, terceiro colocado e primeiro qualificado à principal competição europeia.

Vivendo momento irregular, com apenas duas vitórias nas últimas cinco rodadas, a equipe encontra um rival que faz boa campanha, iniciando a jornada em sexto lugar, com 26 pontos.

Fechando os duelos do sábado, o Arouca recebe o Boavista, às 18h30 (de Brasília). Ambas as equipes ocupam o meio da tabela, sem grandes aspirações na parte de cima, mas também longe da preocupação sobre rebaixamento.

Confira os jogos da 18ª rodada do Campeonato Português:

Sexta-feira (20/01)

18h30 Paços de Ferreira 0 x 2 Moreirense

Sábado (21/01)

14h Porto x Rio Ave

16h15 Marítimo x Sporting

18h30 Arouca x Boavista

Domingo (22/01)

14h Feirense x Estoril

14h Benfica x Tondela

16h Belenenses x Vitória de Setúbal

18h15 Braga x Vitória de Guimarães

Segunda-feira (23/01)

18h Chaves x Nacional