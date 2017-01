Jogando em casa, Porto segue caça ao líder Benfica diante do Moreirense

Neste domingo, tem sequência a 17ª rodada do Campeonato Português. O principal destaque do dia é o Porto, que recebe o Moreirense no Estádio do Dragão, às 16 horas (de Brasília).

Tentando reduzir a vantagem do Benfica na ponta da competição, a equipe busca manter a invencibilidade, que já dura 13 rodadas, desde a derrota para o Sporting na terceira rodada, ainda em agosto.

O técnico Nuno Espírito Santo falou sobre o duelo contra o Moreirense, equipe que luta contra o rebaixamento à segunda divisão. “Seguramente, o Moreirense não vai facilitar, mas o nosso objetivo é claro, e não podemos voltar a falhar. Temos, portanto, que somar três pontos para continuar a nossa luta”, afirmou.

Outros dois jogos também acontecem neste domingo. Em casa, às 14 horas (de Brasília), o Marítimo busca a terceira vitória seguida, diante do Paços de Ferreira. Já no Estádio do Restelo, às 18h15 (de Brasília), o Belenenses recebe o Rio Ave.

Confira os jogos deste domingo pelo Campeonato Português:

Marítimo x Paços de Ferreira

Porto x Moreirense

Belenenses x Rio Ave