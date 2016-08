Felipe marca para o Porto, mas Sporting vence e fica com a liderança

O Sporting venceu o Porto por 2 a 1, neste domingo, e assumiu a liderança do Campeonato Português, que havia sido conquistada pelo rival Benfica no sábado. No estádio José Alvalade, os Leões mostraram que sabem aproveitar o fator casa e dominaram a partida válida pela terceira rodada da competição. O brasileiro Felipe fez o primeiro para o Porto, mas os mandantes reagiram e viraram o placar com gols de Slimani e Gelson.

Foi logo no início do primeiro tempo que o Porto pressionou o adversário no Alvalade e atravessou o meio-campo do Sporting. Após Layún cobrar uma falta pela direita, Felipe aproveitou o cruzamento e conseguiu desviar com o pé para o fundo do gol dos donos da casa.

Aos 14 da primeira etapa, os Leões cresceram diante do visitante e aproveitaram uma boa chance. Bruno César tentou de primeira e acertou a trave, mas, no rebote, Gelson chutou a gol, Casillas espalmou e Slimani avançou, marcando o gol de empate para o Sporting.

O jogo foi decidido poucos minutos depois, aos 26 minutos de bola rolando, quando Gelson aproveitou mais uma espalmada de Casillas e mandou para as redes, garantindo a virada e ficando com os três pontos da rodada.

Confira os demais resultados da rodada deste domingo:

Boavista 2 x 2 Chaves

Moreirense 0 x 1 Maritimo

