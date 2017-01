Elias é expulso e torcida vaia, mas Sporting vence o Feirense em Lisboa

O Sporting conseguiu uma vitória apertada sobre o Feirense na noite deste domingo, jogando no estádio José Alvalade, e se manteve na quarta colocação do Campeonato Português. Apesar dos dois gols de Dost e de uma clara superioridade durante o jogo, a pressão sofrida na reta final e a expulsão do volante Elias, já nos acréscimos, irritaram bastante a torcida.

O time lisboeta conseguiu construir a vantagem logo de cara na partida, aproveitando a boa presença de área do centroavante Bas Dost. Aos cinco minutos, Campbell tabelou com Bruno César pela esquerda e cruzou rasteiro para o holandês, livre, empurrar para a rede.

Depois, aos 17, foi a vez de Alan Ruiz mostrar boa técnica ao receber na direita, cortar para a perna esquerda e dar lindo passe para Dost, entre dois zagueiros. O centroavante aproveitou vacilo do seu marcador e bateu de esquerda, na saída do goleiro.

Precisando de um saldo de gols melhor na disputa particular com o Braga, enquanto Porto e Benfica se isolam na briga pelo título, os donos da casa não acompanharam o ritmo pedido pela torcida e passaram a tocar mais bola na defesa, levando o 2 a 0 para o intervalo.

Mais atento na etapa final, o Feirense aproveitou-se de um vacilo da zaga para diminuir a desvantagem. Em cruzamento pela esquerda, Platiny apareceu livre no setor de Bruno César, atuando como lateral esquerdo, e bateu de primeira, sem chances para Beto.

O tento fez o Sporting voltar a atacar e perder inúmeras chances, sendo as duas principais com Bryan Ruiz. Sem matar o jogo, a impaciência da torcida acabou aumentando ainda mais quando Elias, já amarelado, deu carrinho por trás aos 47 do segundo tempo, foi advertido pela segunda vez e acabou expulso. Na cobrança, para sorte do ex-corintiano, Beto saiu do gol e assegurou o triunfo.

Com os três pontos conquistados, os alviverdes chegaram a 33, mesmo número do Braga, mas com um gol de saldo a menos (14 a 13). Vice-líder, o Porto tem 35, enquanto o Benfica soma 41 e vê boas chances de conquistar a taça.