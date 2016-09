Braga atropela o Boavista e assume a vice-liderança do Português

O Braga aproveitou a oportunidade de atuar como mandante e atropelou o Boavista no estádio Municipal, neste domingo. Por 3 a 0, a equipe anfitriã se manteve superior durante toda a partida e assumiu assim a vice-liderança do Campeonato Português, com dez pontos. Os tentos foram marcados pelo egípcio Ahmed Hassan e pelos portugueses Pedro Santos e Wilson Eduardo.

O primeiro gol da partida saiu aos 28 minutos, quando o atacante egípcio driblou a defesa do Boavista e superou o goleiro senegalês do Boavista, Mamadou Ba, marcando um belo gol.

A segunda oportunidade de sucesso foi logo na primeira metade da segunda etapa. Com 15 minutos de bola rolando, o Braga sofreu penalidade máxima, com entrada dura de Talocha no jogador da equipe. O pênalti foi convertido por Pedro Santos, aumentando a diferença no placar.

A vitória foi decretada oito minutos depois, quando o atacante Wilson Eduardo desviou da marcação na esquerda e chutou cruzado e rasteiro para o fundo das redes, deixando Mamadou sem chances de buscar a defesa.

