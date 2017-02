Benfica pode se beneficiar de clássico entre Porto e Sporting no Português

A 20ª rodada do Campeonato Português, que será disputada neste fim de semana, está sendo muito aguardada pelos torcedores do Benfica. Isto porque os Encarnados podem abrir uma importante vantagem na liderança da competição, a qual administra com 45 pontos, um a mais que o Porto, seu perseguidor mais direto.

Neste sábado, o Porto vai fazer um clássico contra o Sporting, terceiro colocado com 38 pontos, no Estádio do Dragão, na Cidade do Porto. A partida é considerada muito complicada e os anfitriões podem acabar tropeçando.

Se os vice-líderes não conseguirem vencer o Sporting, o Benfica tem grandes chances de no domingo se aproveitar e abrir ainda mais vantagem. Isto porque os benfiquistas, diante de seus torcedores, recebem o Nacional, no Estádio da Luz, em Lisboa. Os visitantes, com 13 pontos, amargam presença na zona de rebaixamento.

Apesar do desenho da rodada lhe ser favorável, o discurso pelo lado do Benfica é de cautela.

“Para nós a rodada é apenas mais uma na nossa luta para somar pontos importantes e conquistar o título. Não temos nenhuma garantia de que vamos ganhar do Nacional. Também não devemos nos preocupar com o que vai acontecer na partida do Porto, pois não teremos capacidade de interferência naquela partida. O meu pensamento e dos meus comandados é o de encontrar a melhor maneira de somarmos três pontos no domingo”, analisou Rui Vitoria, técnico do Benfica.

Na segunda-feira, o Braga, que tem 37 pontos e defende a permanência na zona de classificação para a Liga Europa, recebe o Estoril, que tem 15 pontos e flerta com a zona de rebaixamento, no Estádio Municipal de Braga.

Abaixo todos os confrontos programados para este fim de semana, respeitando o horário de Brasília:

Sexta-feira

18h30 Paços de Ferreira x Vitória de Guimarães

Sábado

14h Chaves x Boavista

18h30 Porto x Sporting

Domingo

14h Arouca x Vitória de Setúbal

16h Benfica x Nacional

18h15 Belenenses x Tondela

Segunda-feira

17h Marítimo x Moreirense

19h Braga x Estoril

19h Feirense x Rio Ave