Benfica busca quinta vitória seguida para manter folga no Português

Após início irregular de temporada, o Benfica embalou no Campeonato Português, assumiu a liderança e já tem diferença confortável para os rivais na briga pelo título, somando 41 pontos em 16 jogos. A equipe da capital vai tentar aumentar a distância na ponta diante do Boavista, neste sábado, às 14 horas (de Brasília), no Estádio da Luz.

A equipe do técnico Rui Vitória busca a quinta vitória seguida na competição e conta com a boa fase do brasileiro Jonas, que voltou de lesão e deixou sua marca na última partida do Nacional, em triunfo dos Encarnados sobre o Vitória de Guimarães.

Fora de campo, o Benfica pode atingir uma marca importante em sua história. Se o público da partida chegar a 46.080 torcedores, o Estádio da Luz chegará à marca de 15 milhões de espectadores desde sua inauguração, em 2003. Na última partida em casa pelo Português, contra o Rio Ave, foram mais de 51 mil torcedores.

Sporting tenta subir na tabela

Também no sábado, o Sporting, que ocupa apenas o quarto lugar, tenta embalar no Português. Para isso, o time da capital vai enfrentar o Chaves, fora de casa. Com 33 pontos, a equipe pode, dependendo dos resultados, encerrar a rodada na vice-liderança.

Vindo de duas vitórias seguidas, o time de Lisboa tem um desafio complicado, contra um adversário que só perdeu uma vez em casa, para Benfica. Além disso, o Chaves ocupa um honroso sétimo lugar, e só teve três reveses em 16 jogos.

Confira os jogos da 17ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (13/01)

Arouca 2 x 1 Estoril

Sábado (14/01)

Benfica x Boavista

Vitória de Setúbal x Nacional

Chaves x Sporting

Feirense x Vitória de Guimarães

Domingo (15/01)

Marítimo x Paços de Ferreira

Porto x Moreirense

Belenenses x Rio Ave

Segunda-feira (16/01)

Braga x Tondela