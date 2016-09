Após cinco rodadas, PC Gusmão deixa comando de equipe portuguesa

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

O técnico PC Gusmão não teve sucesso em seu primeiro trabalho no futebol europeu. Nesta segunda-feira, a diretoria do Marítimo, de Portugal, anunciou a saída do brasileiro, que comandou o clube nas primeiras rodadas do Nacional.

Em cinco rodadas da competição, o comandante conquistou apenas uma vitória, perdendo os outros quatro jogos. Com isso, o Marítimo ocupa a penúltima posição, na zona de rebaixamento do Português.

Em nota oficial, o clube pediu desculpas à torcida, por ter feito uma “escolha errada” na hora de contratar Gusmão. Ainda assim, reitera o profissionalismo com o qual PC trabalhou em sua passagem pela equipe, e agradece os serviços prestados.

O treinador foi contratado em junho, para dirigir o Marítimo na temporada 2016/2017. Por conta de um problema com a licença necessária para ficar no banco de reservas, ele não comandou seu time em campo, nos primeiros jogos.

A derrota para o Nacional, por 2 a 0, na última sexta-feira, acabou com a paciência da diretoria em relação à PC, causando a demissão do técnico, que já havia sido dispensado pelo Joinville em 2016, durante o Campeonato Catarinense.

