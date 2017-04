Náutico bate o Santa Cruz e define as semifinais do Pernambucano

As semifinais do Campeonato Pernambucano estão definidas. Na noite dessa segunda-feira, Náutico e Santa Cruz se enfrentaram no estádio do Arruda e fecharam o Hexagonal do Título. Mesmo como visitante, o Timbu chegou a vitória por 2 a 1 e se confirmou como vice-líder na tabela de classificação, deixando os donos da casa na quarta colocação.

Dessa forma, a partir do próximo fim de semana, começam os duelos em caráter de mata-mata para que os finalistas sejam conhecidos. O líder Salgueiro (23 pontos) vai encarar o Santa Cruz (16 pontos), enquanto Náutico (18 pontos) e Sport Recife (17 pontos) fazem clássico. Os duelos de volta estão marcados para o dia 23, quarta-feira da semana que vem.

Como os quatro classificados foram definidos com antecedência, as últimas rodadas não chamaram a atenção do público. Prova disso é que apenas 5.055 pessoas foram ao Arruda nessa segunda. Sem o apoio de sua fanática torcida, o Santa Cruz não conseguiu se impor em casa.

O Náutico abriu o placar aos 17 minutos. Dudu lançou Manoel, que fez bela jogada pela esquerda e cruzou para trás. Erick não desperdiçou e mandou para o fundo do gol.

Apesar de pressionar ainda no primeiro tempo, o Santa só chegou ao empate na etapa final, aos 6 minutos. Everton Santos aproveitou cruzamento e deixou tudo igual, de cabeça.

Mas, aos 28, Wellington Cézar cometeu pênalti em cima de Erick. O goleiro Jacsson defendeu, mas Dudu colocou o Náutico na frente de novo ao aproveitar o rebote.

No fim, a nota triste foi a briga entre torcedores do Náutico com a Polícia Militar nas arquibancadas. Apesar disso, a festa em campo foi do Timbu.