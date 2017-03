Mena é regularizado pelo Sport e fica à disposição para enfrentar o Náutico

O chileno Mena teve, nesta sexta-feira, seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear pela sua quarta equipe no Brasil, o Sport. Ao menos do ponto de vista legal, o técnico Daniel Paulista pode escalar o lateral esquerdo no clássico contra o Náutico, neste domingo, pelo Campeonato Pernambucano – o que não é muito provável.

O cenário, neste momento, é de cautela com o atleta. Mena, mesmo que estivesse treinando pelo Cruzeiro, não atua desde o final da Séria A do ano passado e provavelmente não deve ser titular na vaga ocupada por Mansur. Aliás, não se sabe nem se será relacionado para o confronto do fim de semana, já que teve pouco tempo para treinar com o elenco.

Rodado, o jogador despertou o interesse do Sport depois das saídas de Rodney Wallace, para o New York City, dos Estados Unidos, e Renê, para o Flamengo. Na última temporada, Mena disputou 45 partidas vestindo a camisa do São Paulo.

O lateral de 28 anos tem passagens por Santos, Cruzeiro e São Paulo aqui no Brasil. Em 2014, quando jogava no Peixe, chegou a disputar a Copa do Mundo pela sua seleção, por onde já atuou 50 vezes até então.