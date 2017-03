Vila Belmiro é pichada após nova derrota: “Mais raça, menos religião”

O clima até parecia estar bom após a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o The Strongest, na última quinta-feira. Porém, a situação voltou a ficar pesada depois do alvinegro ser derrotado pelo Palmeiras, no domingo, e na noite desta segunda-feira, a Vila Belmiro sofreu com pichações.

O principal alvo dos protestos foi o lateral-esquerdo Zeca, que já retrucou parte da torcida após o triunfo sobre o Botafogo-SP. Além disso, os pichadores também cobraram mais raça e foram contra os religiosos da equipe.

“Mais raça e menos religião”, estava escrito em uma das pichações.

As manifestações da torcida do Peixe não são de hoje. Além as pichações desta segunda, alguns santistas já quebraram um vidro dos vestiários da Vila após a derrota para o São Paulo, em fevereiro. Por fim, torcedores organizados já entraram no CT Rei Pelé duas vezes para cobrar a comissão técnica.