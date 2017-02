Vídeo mostra torcedores do Santos cobrando Lucas Lima após derrota

A torcida do Santos não ficou nada satisfeita com a derrota de 3 a 1 para o São Paulo, na última quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Como revelado pela Gazeta Esportiva, dezenas de torcedores se reuniram na porta do vestiário da Vila Belmiro e descarregaram seu ódio após o revés. O alvo principal foi o meia Lucas Lima.

Na filmagem, que rodou as redes sociais nesta quinta, Serginho Chulapa e Léo, ídolos do clube em épocas diferentes, saíram para tentar dialogar e acalmar os ânimos. Depois de cerca de 15 minutos de tumulto e com a chegada de seguranças, o grupo deixou o local se vangloriando pelo ato. Entre as cobranças, os torcedores pediram ‘mais raça’ . Um deles chegou dizer ‘me contrata que eu jogo melhor’.

Após três boas apresentações na temporada, contra Kenitra, Linense e Red Bull Brasil, respectivamente, Lucas Lima esteve abaixo da média contra o Tricolor do Morumbi e deixou o gramado ouvindo vaias após ser substituído por Thiago Ribeiro, aos 36 minutos do segundo tempo.

A assessoria de imprensa do alvinegro divulgou uma nota explicando que respeita as manifestações da torcida, mas repudia violência.

Veja abaixo, na íntegra:

“O Santos Futebol Clube respeita o direito à livre manifestação de seus torcedores, como a que ocorreu envolvendo um pequeno grupo de torcedores após o clássico desta quarta-feira (15), uma vez que o julga compreensível diante da insatisfação que habitualmente ocorre após resultados adversos. O clube, no entanto, repudia qualquer tipo de protesto ofensivo que atente contra a moral ou incitem atos de violência e agressão física, em desacordo com o espírito de fair play que deve predominar nas praças esportivas onde atua”.