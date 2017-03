Vanderlei supera boa fase de Vladimir para retomar titularidade no Santos

O goleiro Vanderlei está de volta ao gol do Santos. Afastado pelos últimos 11 jogos após sofrer uma fratura no dedo anelar e uma luxação no dedo médio da mão esquerda, o camisa 1 foi relacionado para o duelo contra o Santo André, neste sábado, às 15h (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, no ABC, pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista.

Por conta do retorno de Vanderlei, o técnico Dorival Júnior decidiu sacar Vladimir, que assumiu o posto deixado pelo titular e ‘fechou’ o gol do Peixe contra Corinthians, Sporting Cristal e Palmeiras, e tem sido elogiado pela torcida.

Antes questionado, ‘Vlad’ chegou a colocar uma pequena ‘dor de cabeça’ em Dorival com suas boas atuações. Dorival, porém, acabou optando pelo retorno imediado do titular. A decisão, inclusive, já havia sido tomada desde o começo da semana, quando Vanderlei iniciou os trabalhos com bola mais intensos.

Dorival acredita que o camisa 1 precisa recuperar o ritmo de jogo para os próximos compromissos pela Libertadores e também pelo Paulistão, caso o Peixe passe para as quartas de final. Vladimir, por sua vez, foi informado da mudança antes mesmo do jogo contra o São Bento, na última quarta-feira.

O Peixe deve ir a campo neste sábado com Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca (Jean Mota); Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

O alvinegro é o líder do Grupo D do Campeonato Paulista, com 16 pontos. Faltam duas rodadas para o fim da primeira fase da competição.