Torcida do Corinthians mantém ampla vantagem na capital paulista

O Corinthians segue com ampla vantagem em números de torcedores na cidade de São Paulo. Em pesquisa realizada pelo Datafolha entre os dias 8 e 9 de fevereiro e divulgada pela Folha de S.Paulo nesta segunda-feira, foi constatado que 36% dos entrevistados são corintianos, o que equivale aos números de fãs dos rivais São Paulo, Palmeiras e Santos somados.

Na pesquisa, que reuniu 1.092 pessoas com 16 anos ou mais, o São Paulo teve a preferência de 19% dos entrevistados. Já o Palmeiras teve 12% e o Santos 5%. Completando as opções que tiveram mais de 1% dos votos, 24% afirmaram não possuir nenhum time, 2% se declararam torcedores do Flamengo e 1% do Vasco. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em relação à última pesquisa realizada pelo Datafolha, em 2014, a torcida do Corinthians cresceu um ponto percentual, levando em conta a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. No entanto, a diferença para os rivais aumentou por conta da queda do São Paulo, que na última medição possuía 21%.

Por faixa etária, a torcida do Corinthians concentra sua grande maioria entre jovens de 16 a 24 anos, possuindo 42% dos torcedores entrevistados. O São Paulo mantém os 19%, o Palmeiras cai para 9% e o Santos para 3%.

O São Paulo possui sua maior porcentagem no recorte das pessoas entre 25 e 34 anos, com 26%. Já Palmeiras e Santos tem seu maior número entre os torcedores com 60 anos ou mais, com 16% e 7%, respectivamente.

O Corinthians possui ampla maioria também entre as mulheres, com 34% delas se declarando torcedoras do clube. O São Paulo vem na sequência com 17%, metade do número do rival. Já o Palmeiras possui 11% e o Santos 5%. Além disso, 31% do público feminino declarou não torcer para nenhum time.