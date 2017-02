Torcida cobra Dorival no vestiário e treinador comenta turbulência

A segunda derrota do Santos seguida em casa pelo Campeonato Paulista trouxe muito protesto da torcida alvinegra na Vila Belmiro. Após o revés sofrido contra a Ferroviária por 1 a 0, torcedores do Peixe foram até o vestiário para protestar sobre a má sequência e a falta de qualidade apresentada em campo.

Sobre gritos de “time sem vergonha”, “não é mole não, Libertadores é mais do que obrigação”, “Dorival, vou te avisar, a panelinha tá na hora de acabar” e “a paciência acabou”, os alvinegros cobraram resultados de sua equipe, que não perdia duas seguidas em casa desde 2014.

Sem se preocupar com as críticas que começam a surgir nos bastidores, Dorival ressaltou a dificuldade que todas as equipes terão e afirmou que o Santos precisa enfrentar esse período turbulento com coragem.

“Nosso grupo é bem equilibrado, difícil. Fatalmente as equipes vão ter as dificuldades que estamos enfrentando. Pela primeira vez o Santos passa por turbulência. Temos que seguir trabalhando. Não tem caminho. Temos que enfrentar com peito aberto para reverter essa situação”, cravou o treinador durante a coletiva de imprensa após a partida.

Com as duas derrotas na Vila, o Santos caiu para a terceira colocação do grupo D, ficando fora da zona de classificação para a segunda fase do Paulistão. A equipe estacionou nos seis pontos e foi ultrapassada pela Ponte Preta, que empatou com o Red Bull Brasil e chegou a sete. Quem lidera o grupo é o Mirassol, com dez tentos.

O Santos agora volta a campo na próxima terça-feira para tentar superar o mal momento, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Ituano fora de casa, no Estádio Novelli Júnior.