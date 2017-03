Thiago Maia releva críticas e vê ‘volta de confiança’ após estreia na Liberta

O Santos já está garantido nas quartas de final do Campeonato Paulista, no entanto, a equipe do técnico Dorival Jr espera conquistar mais uma vitória nesta quarta-feira, contra o Novorizontino, para avançar na primeira colocação do Grupo D e ter a vantagem de atuar em casa no jogo de volta, contra a Ponte Preta. Antes em crise, o Peixe conseguiu respirar e o clima no CT do clube agora está bem mais leve. É o que pensa o volante Thiago Maia.

O jogador de 20 anos admitiu que as derrotas nos clássicos contra São Paulo e Corinthians desestabilizaram a equipe, que ainda teve de conviver com as duras críticas da torcida. Com pouco tempo de recuperação antes da estreia na Libertadores, contra o Sporting Cristal, o elenco teve de trabalhar muito bem a parte psicológica e o bom resultado conquistado no Peru fez com que os santistas retomassem a confiança.

“É um alívio. Sabíamos que isso ia passar. Não merecíamos isso. Nosso futebol começou a voltar depois do jogo no Peru, com ambiente diferente, todos alegres, querendo, se ajudando. Ali a chave começou a virar. Fico feliz. Estamos classificados”, disse Thiago Maia.

“Não esperávamos perder clássicos em casa. Fomos bem em casa e depois caímos. Nossa confiança foi caindo, mas a estreia na Libertadores fez a confiança voltar. Não podemos colocar desconfiança no grupo porque sabíamos que íamos reverter. E é um alívio. Agora as coisas estão encaixadas, estamos mais focados que antes, e daqui para a frente será só alegria”, completou.

Depois dos dissabores no Paulistão contra São Paulo, Ferroviária, Corinthians e Palmeiras, o Santos vive uma nova fase e espera contar com a pressão da torcida na Vila Belmiro, contra o Novorizontino, nesta quarta-feira. Thiago Maia não escondeu que sua expectativa é de casa cheia na última rodada da primeira fase do Estadual.

“O estádio sempre está lotado desde a Libertadores. Pessoas querem ver a gente jogar, ainda mais a gente ganhando agora. Seria três vitórias seguidas amanhã. Vejo muita gente nos elogiando, dando parabéns”, finalizou o jovem volante.