Tchê Tchê explica confusão com corintiano Gabriel: “Foi brincadeira”

Mesmo longe de Itaquera, Tchê Tchê acabou envolvido em uma confusão no polêmico Derby disputado na noite de quarta-feira. Em um comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa, o palmeirense procurou esclarecer seus comentários sobre o corintiano Gabriel durante o clássico.

Em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, Moisés realizou uma transmissão ao vivo por meio de uma rede social. Tchê Tchê, afastado por lesão no ombro esquerdo, interagiu e comentou o lance em que o ex-companheiro Gabriel recebeu o cartão vermelho de forma equivocada.

“Traíra tem que ser expulso nessa p… mesmo. Na primeira confusão, eu já ia ter dado um tapa no Gabriel. Achei foi pouco”, escreveu Tchê Tchê. A princípio, ele não pretendia comentar o ocorrido, mas mudou de ideia e se explicou via nota oficial nesta quinta-feira.

“Tchê Tchê, que assistia ao Derby, acompanhava a transmissão ao vivo de Moisés e também interagia com torcedores, brincou com Gabriel. Ex-companheiros de Palmeiras, e agora rivais, Tchê Tchê apenas quis descontrair durante a transmissão, dando, inclusive, risadas entre os comentários”, diz o comunicado.

Contratado pelo Palmeiras após o Campeonato Paulista 2016, Tchê Tchê jogou ao lado de Gabriel durante a caminhada rumo ao título da última edição do Campeonato Brasileiro. De acordo com o meio-campista palestrino, não houve intenção de ofender o ex-companheiro nem o Corinthians.

“Como em toda rivalidade clubística, ele quis apenas descontrair e, de maneira alguma, faltar com respeito. O histórico de Tchê Tchê, presente tem 37 dos 38 jogos do Palmeiras no Brasileirão do ano passado, com apenas uma suspensão automática, reflete e confirma sua lealdade e respeito dentro de campo com os companheiros de trabalho”, diz a nota.

Com nove pontos ganhos, o Palmeiras permanece na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. Às 16h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio Palestra Itália, o time alviverde tenta se recuperar no torneio estadual diante da Ferroviária, pela sexta rodada.

Leia a nota na íntegra divulgada pela assessoria de Tchê Tchê:

“Diante da proporção tomada, nesta quinta-feira, por comentários feitos na noite de quarta-feira, durante transmissão ao vivo do jogador Moisés, via Instagram, o atleta Tchê Tchê, do Palmeiras, explica a situação.

A opção, no início, foi de não se manifestar, até por conta de não passar de uma brincadeira entre dois atletas do clube. Mas, após publicações e repercussão, com julgamentos e comentários que não condizem com a verdade, o meio-campista do Verdão enfatiza que tudo não passou de uma brincadeira.

Tchê Tchê, que assistia ao Derby, acompanhava a transmissão ao vivo de Moisés e também interagia com torcedores, brincou com Gabriel. Ex-companheiros de Palmeiras, e agora rivais, Tchê Tchê apenas quis descontrair durante a transmissão, dando, inclusive, risadas entre os comentários.

Se instituição ou atleta sentiram-se ofendidos, Tchê Tchê reitera que não foi sua intenção. Como em toda rivalidade clubística, ele quis apenas descontrair e, de maneira alguma, faltar com respeito. O histórico de Tchê Tchê, presente tem 37 dos 38 jogos do Palmeiras no Brasileirão do ano passado, com apenas uma suspensão automática, reflete e confirma sua lealdade e respeito dentro de campo com os companheiros de trabalho”.