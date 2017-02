Súmula do Derby é alterada e árbitro assume erro em expulsão de Gabriel

O árbitro Thiago Duarte Peixoto não viveu noite para se orgulhar em sua carreira na última quarta-feira, e cometeu erro grave ao expulsar equivocadamente o volante Gabriel no clássico entre Corinthians e Palmeiras. Após o jogo, a súmula oficial da partida foi divulgada e chamou a atenção o fato do juiz não ter registrado seu erro no documento. Nesta quinta-feira, no entanto, a citação ao episódio foi devidamente incluída.

Apesar do confronto já ter se encerrado há horas e a súmula já ter sido disponibilizada no site oficial da Federação Paulista de Futebol, Peixoto poderia adicionar uma retificação a qualquer momento. E assim o fez, finalmente tornando oficial o erro por ter punido o jogador alvinegro de sequer participou do lance.

Escrevendo sobre o equívoco a próprio punho, o árbitro afirmou: “Após a partida, em análise de vídeo, constatei que o atleta a ser advertido, por segurar seu adversário por impedir um ataque promissor, é o atleta de nº 30, sr. Maycon de Andrade Barberan, da equipe SC Corinthians, e não o atleta de nº 5 Gabriel Girotto Franco, que recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso”.

Na noite da última quarta-feira, após o fim do jogo, Peixoto já havia admitido publicamente seu erro em contato com a imprensa. Visivelmente abalado pelo ocorrido, o juiz chegou a desejar que sua carreira possa continuar apesar do deslize.

Com o reconhecimento do árbitro sobre o erro na expulsão de Gabriel tornando-se oficial, o Corinthians, que deverá recorrer contra a suspensão automática do jogador para a próxima partida, ganha força para conseguir vencer a apelação.