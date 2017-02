Sindicato de arbitragem ataca Roberto de Andrade, que rebate críticas

O presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo (Safesp) Arthur Alves Júnior criticou fortemente Roberto de Andrade nesta sexta-feira após o presidente do Corinthians se mostrar inconformado com a arbitragem de Thiago Duarte Peixoto no clássico contra o Palmeiras, chegando a defender o banimento do árbitro.

“Ficamos indignados quando um presidente de um clube, à espera de um processo de impeachment, dá uma declaração que não aceita desculpas, crucificando. Um presidente que estava silencioso, quietinho, no seu lugar há dois dias, a ponto de ser o primeiro presidente de um grande clube a ser deposto, e vem com uma crítica para cima do árbitro”, disse Arthur Alves Júnior.

Em resposta ao presidente do Safesp, Roberto de Andrade não deixou barato e proferiu palavras bastante ofensivas a Arthur Alves Júnior.

“Quem é ele para falar de ética? Vocês sabem por que ele saiu da Federação Paulista de Futebol? Saiu em todas as mídias, ele saiu por assédio sexual. Vem falar de moral comigo? Entra aí no google que você vai ver”, disse o presidente do Corinthians.

“Eu tenho a dizer que ele está muito mal informado, não tinha legitimidade para falar isso, já expliquei que tenho legitimidade moral, ética estatutária para falar pelo Corinthians na quarta-feira. O processo [de impeachment] foi arquivado, enfim, não estou aqui para discutir a minha vida”, completou.

Roberto de Andrade também voltou a detonar o árbitro Thiago Duarte Peixoto por conta da sua atitude em campo mesmo após ser notificado que havia expulsado o jogador errado do Corinthians.

“Não foi pelo erro que critiquei o juiz, foi pela arrogância e prepotência dele. Ele foi avisado. Ele bateu no peito e achou que estava certo, não tem desculpa para isso. Ele tem que ser punido, e muito bem punido, para aprender a não ser arrogante, tem que ser humilde. Qualquer punição é pouca pelo o que ele fez”, finalizou.