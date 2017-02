Sem nota máxima, FPF premia gestões e põe Timão atrás de rivais

A Federação Paulista de Futebol premiou nesta sexta-feira a gestão dos clubes das Séries A e A2 do Campeonato Paulista em 2016. Em categorias Ouro, Prata e Bronze, os resultados foram baseados em critérios de gestão como Infraestrutura, Base, Desempenho Técnico e Torcida. As surpresas ficaram pelo fato de nenhum dos participantes alcançar a premiação máxima, além da posição do Corinthians,que ficou atrás dos três maiores rivais do estado.

A categoria Prata foi agraciada à sete times, incluindo Santos, Palmeiras e São Paulo. Já o Timão ficou apenas com o Bronze, que foi concedido também a outros 18 clubes. O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, no entanto, se disse feliz com o resultado, mesmo com nenhuma equipe conquistando o Ouro.

“Ficamos felizes e orgulhosos porque tratamos de todas as áreas do clube, sem nenhuma exceção. As equipes se mostraram dispostas a se engajar, se exigir e se comparar, foi uma vitória com absoluta certeza”, afirmou, antes de comentar se a ausência dos presidentes dos quatro gigantes paulistas na premiação o incomodava.

“Não, de jeito nenhum, as pessoas que executaram este projeto estavam presentes. Esse reconhecimento que queremos fazer. O importante não é a presença do presidente, é o presidente querer que isso aconteça”, concluiu.

No total, 92,5% dos clubes das Séries A1 e A2 participaram do Programa de Excelência da FPF, o que equivale a 26 equipes. Neste primeiro ano, a Federação distribuiu um total de R$ 330 mil referente a premiações.

Confira as premiações:

Categoria Prata

Santos, Palmeiras, São Paulo, Novorizontino, Red Bull, São Caetano e XV de Piracicaba.

Categoria Bronze

Corinthians, Água Santa, Audax, Barretos, Botafogo, Bragantino, Capivariano, Ferroviária, Guarani, Ituano, Linense, Mirassol, Ponte Preta, Rio Claro, Santo André, São Bento, São Bernardo e Votuporanguense